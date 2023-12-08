2017年の県内最高路線価 大津、草津が4年連続上昇

＝中部以北は横ばい、下落

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◇全県

大阪国税局が３日公表した路線価で、県内の標準宅地４５６４地点の対前年平均変動率はマイナス０・２％となり、昨年に続き下落した。近畿２府県では京都府及び大阪府のみが上昇した。

最高路線価格は県内７税務署のうち、大津、草津の２署は４年連続で上昇し、上昇率は５％未満だった。彦根、長浜、近江八幡、今津の４署は横ばい。水口は２年ぶりの下落に転じ、下落率はマイナス５％未満を示した。

これは、大津・南部地域の駅から徒歩圏内の住宅地域やＪＲ線主要駅周辺の商業地域で需要がみられるため上昇する一方、中部以北の地域は停滞または低下したため。

なお、各税務署の最高路線価（１平方メートル当たり）は次の通り。

▽大津＝大津市春日町（ＪＲ大津駅前通り）２６万円（対前年変動率プラス４％）。

▽彦根＝彦根市大東町（ＪＲ彦根駅前）１０万円（同０％）。

▽長浜＝長浜市北船町（ＪＲ長浜駅前）９万９０００円（同０％）。

▽近江八幡＝近江八幡市鷹飼町（ＪＲ近江八幡駅前広場）１１万５０００円（同０％）。

▽草津＝草津市大路１丁目（ＪＲ草津駅東口広場）２７万円（同プラス１・９％）

▽水口＝甲賀市水口町本綾野（県道大野名坂線）６万１０００円（同マイナス１・６％）。

▽今津＝高島市今津町今津（県道安曇川今津線）３万６０００円（同０％）。

