7月5日、滋賀医大で
■平成29年6月19日(月)
＝第1回 肝臓教室＝
◇大津
滋賀医科大学は７月５日午後２時〜４時まで、同病院３階第３会議室で「肝臓病教室」を開催する。対象は肝臓疾患の患者とその家族だが、同大学病院に通院歴がなくても参加可能。
内容的には、「自己免疫性肝炎と原発性胆汁性肝硬変（こんな肝炎知ってますか）」（消化器内科特任教授の藤本剛英氏）、「これだけは知っておきたいステロイドの話」（薬剤師の若杉吉宣氏）、「特定医療費助成制度」（医療ソーシャルワーカーの新居加菜氏）―など。同病院肝疾患相談支援センター（ＴＥＬ０７７―５４８―２７４４）へ事前に申し込む。
また同月１５日午後２時〜４時まで、同大学看護学科棟で、「皮膚の病気。最新の進歩 〜アトピー性皮膚炎と乾癬（かんせん）〜」をテーマに教養講座を開催する。定員１００人。先着順。受講料（５００円）。
「アトピー性皮膚炎」は同大学皮膚科学講座特任准教授の中西健史氏、「乾癬」は皮膚科講師の加藤威氏の講演を予定。
氏名、年齢、性別、住所、電話番号、職業を明記し、ハガキ（〒５２０―２１９２ 大津市瀬田月輪町 滋賀医科大学学生課「公開講座担当」）か、ＦＡＸ（０７７―５４８―２７９９）で申し込む。
詳しくは、同大学（ＴＥＬ０７７―５４８―３５９７）へ。
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