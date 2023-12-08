県が16年度一般会計の決算見込み

＝歳出・歳入、前年並み5000億円台＝

◇県

県はこのほど、２０１６年度一般会計の決算見込みを発表した。それによると歳入総額は前年度比４億円増の５２５５億円で、歳出総額は１億円減の５２２０億円と前年度並みの５０００億円台（４年連続）の見通しとなった。歳入から歳出を差し引いた実質収支は約９億円のプラスとなった。

歳入のうち、県税収入は法人事業税の増収を受けて全体として前年度と比べて約２４億円増の約１５８４億円となるとした。しかし、地方交付税（臨時財政対策債含む）が前年度比約１８億円減の約１４７５億円、地方譲与税は約３５億円減の約２１４億円に減るなどしたため、使途が特定されずに自由に使える一般財源総額は約２８億円減の３２８０億円となる見込みだ。

また、国から交付される地方交付税の不足分を補うため、地方が国に代わって借金している臨時財政対策債を除く県債の残高は、前年度比６２億円減の６２３６億円（県民１人当たり４４万１０００円）とした。臨時対策債を含めると県債残高全体で２６億円増の１兆６６７億円（同７５万５０００円）と過去最高となる見通し。

貯金に当たる財政調整基金と県債管理基金はそれぞれ、３４億１６００万円減の１５６億７８００万円、２９億８７００万円減の９０億８２００万円といずれも減少する。

