びわ湖大津館 春のローズフェスタ
■平成29年5月25日(木) 第17816号
＝6月11日まで＝
◇大津
「びわ湖大津館 春のローズフェスタ」が６月１１日まで、柳が崎湖畔公園びわ湖大津館（大津市）で開催されている。
同館のローズガーデンは、今春、オールドローズを中心に１５０品種１０００株を追加植栽し、園全体で３００品種３０００株のバラが咲く県内最大級のバラ園となった。
期間中は、人気のミニバラやバラ鉢、季節の花苗などの販売、園芸スタッフが園内を案内するガーデンツアー（土日の午後１時、無料）、ミニハープの演奏会（２７日、２８日の午前１１時・午後１時、無料）、プリザーブドフラワー教室（６月３日午前１０時、３０００円、要予約）、「父の日」企画の押し花のタンブラーづくり（６月１０日午前１０時〜午後４時の随時、８００円）、お土産のミニバラ付きのバラ入門セミナー（６月１１日午前１１時、１０００円、要予約）を開く。
問い合わせはびわ湖大津館（ＴＥＬ０７７―５１１―４１８７）まで。
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