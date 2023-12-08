功労者4人と優良4施設を所長表彰

＝食品衛生関係で東近江保健所＝

◇東近江

滋賀県東近江保健所は、「２０１７年度食品衛生関係所長表彰」で次の食品衛生の普及向上、業界の指導育成などに顕著な功績のあった功労者４人と、衛生面で特に優秀で他の模範となる優良４施設を表彰した。敬称略。

◎食品衛生功労者 吉岡善次（東近江市北坂町）徳田昇（日野町内池）八町直樹（近江八幡市桜宮町）西村伊作雄（竜王町山之上）

◎食品衛生優良施設 ビジネスグリーンホテル日野（日野町松尾２丁目）喜兵衛（近江八幡市新町１丁目）オサ平商店（近江八幡市十王町）

○八日市食品衛生協会会長表彰 ▽食品衛生優良施設 農事組合法人滋賀第五営農組合（東近江市市辺町）ベーカリーキタギシ（東近江市下羽田町）株式会社ヒトミワイナリー（東近江市山上町）料理・仕出しにしむら（東近江市蒲生岡本町）喫茶明歌音（東近江市市子河原町）喫茶一息（東近江市五個荘北町屋町）茶袴（東近江市垣見町）ままや（東近江市市ケ原町）獣美恵堂（日野町松尾２丁目）橋本食品（日野町豊田）

○滋賀県八幡食品衛生協会会長表彰 ▽食品衛生功労者 高嶋正人（近江八幡市安土町常楽寺）太田和行（近江八幡市十王町）▽食品衛生優良施設 安土楽市楽座館（近江八幡市安土町常楽寺）社会就労センターいきいき（近江八幡市加茂町）びわこだいなか愛菜館（近江八幡市大中町）だるま八（近江八幡市鷹飼町）スナック秋桜（近江八幡市鷹飼町）ブールハチマン店（近江八幡市出町）株式会社近江三方庵（近江八幡市出町）居酒屋みっちゃん（近江八幡市桜宮町）まるかわ（近江八幡市鷹飼町）Issui（近江八幡市玉木町２丁目）