市立健康ふれあい公園「プール棟」完成

＝6月1日オープン＝

3つの温水プールが備わった1階

◇近江八幡

近江八幡市立健康ふれあい公園（同市竹町）で建設が進められていたプール棟の竣工式が１５日、行われた。

完成したプール棟は、同市が４期計画で整備する同公園（敷地面積約４・２ヘクタール）の市民スポーツ施設第１号で、鉄骨造り地下１階、地上２階建て（建築面積２５２９平方メートル）。

プールは、昨年８月から稼働した市環境エネルギーセンター（ゴミ焼却場）の余熱を利用した温水を活用し、年間通して２５メートル６コースと幼児、子ども用は水温約３１度、リラクゼーション用は同約３８度に保つ。

完成したプール棟建物

このほか、ロッカールーム、事務室、２階にフィットネススタジオ、トレーニングルーム、大災害時には住民避難所として使えるよう太陽光発電設備と蓄電池を備えている。総工事費約１９億８千万円。

運営管理は、指定管理者のアシックス・ビバ・オリックス共同体が行う。オープンは６月１日。

プール利用料は、２時間以内１回市内在住・在勤者５００円（市外者７５０円）、中学生以下２５０円（同３７０円）。トレーニングルームは市内在住・在勤者４００円（同６００円）、中学生２００円（同３００円）。利用時間は午前９時から午後９時半（日、祝日は午後７時半）まで。毎週月曜休み（祝日除く）。

