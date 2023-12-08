県美術展覧会
■平成29年5月16日(火) 第17808号
＝作品の募集＝
◇米原
びわ湖芸術文化財団（大津市）は、「第７１回滋賀県美術展覧会」（８月１３日〜１９日、県立文化産業交流会館）の作品を募集している。
応募資格は県内に在住または通勤・通学する人。部門は、平面、立体、工芸、書の４部門。作品搬入の会場・日時は、▽平面・書＝草津市立草津クレアホール（草津市）、７月３０日午前１０時〜午後４時、▽平面・立体・工芸・書＝滋賀県立文化産業交流会館（米原市）、８月４日・５日午前１０時〜午後４時。
出品料は作品１点につき１２２０円。
詳しくは県芸術文化祭ホームページ（http://www.biwako-arts.or.jp/rd/about/shiga_art/）またはびわ湖芸術文化財団地域創造部（０７７―５２３―７１４６）へ。
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