「武村和紀―Ｇｒｏｗｉｎｇ響―」

＝６月１１日まで 県立陶芸の森＝

◇甲賀

県立陶芸の森（甲賀市信楽町）は６月１１日まで、アーティスト・イン・レジデンス企画展「武村和紀―Ｇｒｏｗｉｎｇ響―」を開催中だ。同展では昨年５月から９月に滞在した、武村氏（京都府在住）が陶芸の森で制作した作品を紹介している。土が生き物のように成長してゆくイメージを、形象化した造形である。

開館時間は、午前９時３０分〜午後５時。休館日は、毎週月曜日。同企画展の入館は無料。

