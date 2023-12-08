「武村和紀―Ｇｒｏｗｉｎｇ響―」
■平成29年5月14日(日) 第17807号
＝６月１１日まで 県立陶芸の森＝
◇甲賀
県立陶芸の森（甲賀市信楽町）は６月１１日まで、アーティスト・イン・レジデンス企画展「武村和紀―Ｇｒｏｗｉｎｇ響―」を開催中だ。同展では昨年５月から９月に滞在した、武村氏（京都府在住）が陶芸の森で制作した作品を紹介している。土が生き物のように成長してゆくイメージを、形象化した造形である。
開館時間は、午前９時３０分〜午後５時。休館日は、毎週月曜日。同企画展の入館は無料。
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