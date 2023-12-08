県の総人口141万833人
■平成29年5月8日(月)
＝前月比1885人減＝
◇県
滋賀県の総人口（４月１日現在）がこのほど公表された。総人口は前月と比べて１８８５人減の１４１万８３３人となった。増減の内訳は自然増減で１７６人の減少、社会増減では１７０９人減少した。前年同月比では１７１人増加した。
市町別でみると、増加したのは草津市（９４人増）、愛荘町（３９人増）、豊郷町（５人増）の１市２町。減少したのは大津市（４８９人減）、長浜市（２６０人減）、東近江市（２４３人減）の１２市４町だった。
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