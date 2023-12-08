富山県高岡市へ「ちゃんぽん亭総本家高岡江尻店」出店

＝ドリームフーズ（株）＝

◇彦根

ドリームフーズ（株）（本社・彦根市、代表者・山本英柱氏）はこのほど、富山県高岡市へ「ちゃんぽん亭総本家高岡江尻店」（同市江尻）を出店した。富山県出店は初めて。

ドリームフーズ社は、「麺類をかべ」の屋号で昭和３８年に彦根市で開業した。「おいしく健康的な一杯」という想いを込めて開発した「近江ちゃんぽん」が評判となり、２００４年からは近江ちゃんぽん専門店「ちゃんぽん亭総本家」に改め、全国にチェーン展開中。

同じ北陸エリアでは１５年２月に石川県津幡店、今年３月にはイオンモール新小松店をそれぞれオープンし、女性や中高年を中心に入気を集めている。