富山県高岡市へ「ちゃんぽん亭総本家高岡江尻店」出店
■平成29年5月7日(日) 第17801号
＝ドリームフーズ（株）＝
◇彦根
ドリームフーズ（株）（本社・彦根市、代表者・山本英柱氏）はこのほど、富山県高岡市へ「ちゃんぽん亭総本家高岡江尻店」（同市江尻）を出店した。富山県出店は初めて。
ドリームフーズ社は、「麺類をかべ」の屋号で昭和３８年に彦根市で開業した。「おいしく健康的な一杯」という想いを込めて開発した「近江ちゃんぽん」が評判となり、２００４年からは近江ちゃんぽん専門店「ちゃんぽん亭総本家」に改め、全国にチェーン展開中。
同じ北陸エリアでは１５年２月に石川県津幡店、今年３月にはイオンモール新小松店をそれぞれオープンし、女性や中高年を中心に入気を集めている。
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