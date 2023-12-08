受講生募集「自閉症」学習会

■平成29年4月22日(土)　第17788号

＝滋賀自閉症研究会「たんぽぽ」＝

◇草津
　ＮＰＯ法人滋賀自閉症研究会「たんぽぽ」は、草津市立まちづくりセンターで５月１１日から始める「２０１７学習会」の参加者を募っている。
　８月を除く来年２月２３日までの毎月１回の開催で計８回。初回の５月１１日は、午前１０時から正午まで臨床心理士を講師に「自閉症スペクトラムの理解」と題して公開講座を開く。
　第２回以降は、６月２２日、７月６日、９月２６日、１０月２６日、１１月３０日、来年１月２５日、２月２３日。受講料第１回２千円（会員千円）。第２回以降千円（会員５００円）。クラスルーム受者は無料。事前申込み不要。問い合わせは、たんぽぽ（ＴＥＬ０７７―５７５―３７９６）またはメール（tpshigaclass@gmail.com）へ。


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