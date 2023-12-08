「東近江創生研究会」設立 東近江市に新しい風を!!

＝青年リーダー8氏 秋の市議選視野に＝

◇東近江

東近江未来会議「立志舎」（代表世話人・入栄猛氏）の呼びかけで１２日、「東近江創生研究会」が設立された。

会員は大橋謙樹氏（八日市地区東沖野）、蔭山啓介氏（八日市地区今堀）、中嶋輝氏（愛東地区池之尻）、青山孝司氏（湖東地区小八木）、山本直彦氏（愛東地区百済寺）、鈴木則彦氏（八日市地区沖野）、大谷定治氏（八日市地区建部）、北口晴樹氏（八日市地区小脇）の８氏。会長は青山孝司氏。

同研究会は、力強い東近江市づくりを目指すと共に、将来人口２０万人の中核都市が誕生したときの東近江地域のリーダーづくりを目指す。

また、１０月執行の東近江市議会議員選挙に、同研究会内から複数の候補者を擁立する。



