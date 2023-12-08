国体準備担当を新設 愛荘町

＝異動は40人＝

◇愛荘

愛荘町は先月２４日、２０１７年度の人事異動を内示した。異動規模は４０人、退職者は１２人。発令は４月１日。

「第１次町総合計画」の最終年度で事業完了をめざし、また、「町みらい創生戦略」の推進へ、機能的かつ横断的執行に体制を強化した。また、各職場の業務量や内容に応じて効果的に適正人員を配置し、仕事に意欲を出せるよう適正や能力に応じた適材適所を図った。

とくに、子育て支援など福祉部局を強化するため保育士や臨床心理士を増員、国体開催に向けて教育委員会に国体準備担当設置（１人）し、女性管理職の登用を拡大した。

部長・主監級以上は次の通り。カッコ内は前職。敬称略。

【部長・主監級】議会事務局長（健康推進課長）徳田郁子▽会計管理者（主監・環境対策担当 事務取扱・環境対策課長）北川元洋▽総合政策部長（産業建設部長）小杉善範▽産業建設部長（教育管理部長）青木清司▽教育管理部長（会計管理者）中村治史▽主監・つくし保育園長（つくし保育園長）小杉久江

【退職】上林忠恭（議会事務局長）▽林定信（総合政策部長）▽北川孝司（管理課主監）▽平杉ひろみ（図書館長）

