東近江行政組合事務局
■平成29年4月1日(土) 第17770号
＝人事異動＝
敬称略。（ ）内旧職。
《３月３１日付》【次長級】主監〈兼〉総括管理課長を免ずる（主監〈兼〉総括管理課長）野出正巳【副主幹級】出納課副主幹を免ずる（出納課副主幹）伊崎仁
《４月１日付》【次長級】主監〈兼〉総括管理課長（消防本部指令課長）渡邉喜生則▽総括管理課副主幹〈兼〉出納課副主幹（総括管理課副主幹）金丸準▽総括管理課副主幹（総括管理課主査）杉田岳志【主任級】総括管理課主任主事（消防本部）石田正樹▽救急医療事務局主任主事（消防本部）森紀之▽出納課主任主事（総括管理課主任主事〈兼〉出納課主任主事）井上和也
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