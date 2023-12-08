東近江行政組合消防本部
■平成29年4月1日(土) 第17770号
＝人事異動＝
（４月１日付）
次長級以上。敬称略。
（ ）内旧職。
【次長級】消防本部次長・警防担当〈兼〉警防課長事務取扱（消防本部主監〈兼〉警防課長事務取扱）中島行雄▽事務局出向（消防本部指令課長）渡邉喜生則▽近江八幡消防署長（能登川消防署長）村田昌由▽八日市消防署長（事務局出向）野出正巳▽愛知消防署長（消防本部予防課長）北村卓三
【退職（三月三十一日付）】磯部亀三郎（愛知消防署長）▽重田昌範（近江八幡消防署長）▽岡林造（八日市消防署長）▽中西博樹（日野消防署長）
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