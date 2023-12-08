中心市街地活性化基本計画
■平成29年4月1日(土) 第17770号
＝内閣総理大臣の認定受ける＝
◇東近江
東近江市が国に認定申請（１月３１日）していた「東近江市中心市街地活性化基本計画」が先月２４日、内閣総理大臣の認定を受けた。
今後は、八日市商工会議所と一般社団法人八日市まちづくり公社などでつくる「市中心市街地活性化協会」を中心に、行政と民間の連携による中心市街地の活性化に向けた事業が展開される。
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