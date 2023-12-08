東近江市人事異動

＝平年並みの448人＝

◇東近江

東近江市は２８日、４月１日付の人事異動を内示した。第２次市総合計画に掲げる「うるおいとにぎわいのまち」実現に向けた施策の積極的な推進へ、４４８人（前年度４４４人）の異動を行う。規模としては平年並み。退職者は５８人（同６２人）、新規採用者は６３人（同６２人）で、職員数は９９９人で前年度同期より５人増える。



企業誘致・観光振興強化へ商工観光部新設

地方創生・観光客誘致で国・県に職員派遣



異動数は、部長級１２人（うち昇級１人）、次長級３０人（同２５人）、課長級５７人（同２４人）、課長補佐級８９人（同４３人）、係長級７９人（同１８人）、主査級３９人（同１４人）、一般職（主任・主事他）１４２人。

小椋正清市政２期目の重点施策を念頭に、産業振興部を「農林水産部」と「商工観光部」に分離独立させて専門性と集中性を持たせ、農村整備課には「国営事業推進室」を新設して農業を含めた産業と観光の施策の充実を図るほか、福祉関係団体との連携強化と健康福祉施策の企画・立案に向けて健康福祉部の社会福祉課を「生活福祉課」に改め、社会福祉係を社会福祉課から健康福祉政策課に、生活保護係を生活福祉課に分配し、強化を図る。

このように積極的な機構改革を行うため、市長部局は９部５２課８７係６支所から１０部５２課８６係６支所と１部増え１係減る。教育委員会は１部６課９係で、変化なし。

また、地方創生や中心市街地活性化などを支援する「内閣府地方創生推進事務局」と、観光資源を活用に向けて「公益社団法人びわこビジターズビューロー」に職員を１人ずつ派遣する。

女性の管理職登用は、部長級０（男性２１人）、次長級４人で９％（同４１人）、課長級４２人で３９％（男性６６人）にとどまっている。

東近江市人事異動

次長級以上

敬称略。（ ）内旧職。



【部長級】政策監（企画部長）南川喜代和▼総務部長（産業振興部長）谷善哉▼総務部理事防災危機管理・地域振興担当（総務部理事地域振興担当）川南壽▼企画部長（議会事務局長）平木秀樹▼税務部長（市民環境部理事自然環境政策担当〈兼〉市民環境部次長事務取扱）田井中丈三▼市民環境部付理事八日市布引ライフ組合派遣（市民環境部管理監生活環境担当）奥村義隆▼こども未来部長〈兼〉福祉事務所長こども未来部担当（税務部長）北村定男▼農林水産部長（産業振興部理事農業政策担当）栗田徹▼農林水産部理事農業水産担当〈兼〉農林水産部次長事務取扱（産業振興部理事〈兼〉産業振興部次長事務取扱）今堀太平▼商工観光部長（産業振興部理事商工観光担当）村田吉則▼都市整備部長（こども未来部長〈兼〉福祉事務所長こども未来部担当）黄地正治▼議会事務局長（総務部理事防災危機管理担当〈兼〉総務部次長事務取扱）磯部善之



【次長級】総務部次長（総務部総務課長〈兼〉総務課債権管理室長〈兼〉総務課公文書センター館長）野神浩司▼総務部管理監情報推進担当（総務部情報推進課長）澤村博▼総務部管理監人事担当（総務部職員課長）久保孝司▼企画部管理監秘書担当〈兼〉秘書課長事務取扱（企画部秘書課長）大和田聡▼〈免〉健康福祉政策課臨時給付金事業対策室勤務〈兼〉健康福祉政策課勤務（税務部管理監市民税担当〈兼〉市民税課長事務取扱〈兼〉健康福祉政策課臨時給付金事業対策室勤務）久田晃一▼市民環境部次長（市民環境部生活環境課長）高川典久▼市民環境部管理監廃棄物対策担当〈兼〉廃棄物対策課長事務取扱（市民環境部廃棄物対策課長）玉冲貞彦▼市民環境部管理監森と水政策担当〈兼〉森と水政策課長事務取扱〈兼〉八日市いきものふれあいの里所長事務取扱（市民環境部森と水政策課長〈兼〉八日市いきものふれあいの里所長）田口仁紀▼市民環境部管理監交通政策担当〈兼〉交通政策課長事務取扱（市民環境部交通政策課長）太田久男▼健康福祉部次長（健康福祉部社会福祉課長）溝上明▼健康福祉部管理監医療担当〈兼〉蒲生医療センター事務長事務取扱（健康福祉部蒲生医療センター事務長）星田誠▼健康福祉部管理監福祉総合支援担当（健康福祉部福祉総合支援課長）北村良子▼健康福祉部管理監長寿福祉担当〈兼〉長寿福祉課長事務取扱（健康福祉部長寿福祉課長）川島美子▼健康福祉部管理監障害福祉担当（健康福祉部障害福祉課長）横川雅生▼こども未来部次長（こども未来部幼児施設課長）三上俊昭▼こども未来部管理監幼児担当（こども未来部湖東ひばり幼児園長）周防清子▼農林水産部管理監農村整備担当（産業振興部管理監農村整備担当〈兼〉農村整備課長事務取扱）中江靖浩▼商工観光部次長（産業振興部観光物産課長〈兼〉森と水政策課勤務）吉澤浩明▼商工観光部管理監商工労政担当（産業振興部商工労政課長）太田和政▼都市整備部次長（教育委員会次長）稲本正行▼都市整備部管理監施設建築担当〈兼〉施設建築課長事務取扱（都市整備部施設建築課長）奥和秀▼都市整備部管理監都市計画担当（都市整備部都市計画課長）西村和恭▼水道部管理監下水道担当（水道部下水道課長）中村昌幸▼会計管理者（会計課長）大平政樹▼永源寺支所長（税務部資産税課長）今若忠司▼五個荘支所長（市民環境部管理監廃棄物対策担当）山本庄市▼議会事務局管理監〈兼〉議会事務局参事事務取扱（総務部防災危機管理課長）西村要一郎▼監査委員事務局長（議会事務局参事）角江幸代▼教育部次長（教育部管理監生涯学習担当）清水保▼教育部管理監学校給食担当〈兼〉学校給食センター所長事務取扱〈兼〉湖東学校給食センター所長事務取扱（学校給食センター所長〈兼〉湖東学校給食センター所長）辻平



【退職】《３月３０日付》田中基裕（企画部理事まちづくり政策担当）《３月３１日付》藤田善久（政策監）▼木下勉（総務部長）▼森本雅夫（市民環境部付理事八日市布引ライフ組合派遣）▼谷口惣治（都市整備部長）▼清水宗彦（監査委員事務局理事〈兼〉監査委員事務局長事務取扱）▼若林陽子（健康福祉部次長）▼桂田博司（健康福祉部管理監地域医療政策担当）▼北川貢嗣（健康福祉部蒲生医療センター診療局長〈兼〉蒲生医療センター医長事務取扱）▼藤原真弓（こども未来部次長）▼西康隆（産業振興部管理監商工観光担当）▼上田信一郎（都市整備部次長）▼市田雄三（会計管理者）▼谷口淳（永源寺支所長）▼北川忠和（五個荘支所長）

