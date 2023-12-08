近江八幡市人事異動 総勢267人に内示

＝公園課新設・安土支所に理事＝

◇近江八幡

近江八幡市は４月１日発令の人事異動を内示した。

異動規模は、市長事務部局１３６人、教育委員会２０人、上下水道事業管理者部局２６人、総合医療センター８５人の計２６７人で、前年度対比では市長事務および教育委員会合わせて４０人減となっている。

市は異動に合わせ、環境エネルギーセンターの稼働に伴い新施設整備推進室を廃止し公園課を新設、また、下水道部を廃止し水道事業所に移管する。これにより、６部３８課室とし１部１課削減した。

課長級以上の異動の内示は次の通り（敬称略）。

【部長級】総合政策部長・青木勝治▽総務部理事・深尾甚一郎▽市民部長・田村裕一▽市民部理事・伊藤清治▽福祉子ども部理事・久郷浩之▽都市整備部長・小西正彦▽産業経済部長・水平作▽安土町総合支所理事・万野藤治▽会計管理者・江南仁一郎▽医療政策監・槙系▽教育部長・小林一代▽水道事業所長・姓農彰宏▽副事業管理者・山田義和▽副院長・土屋邦之▽副院長（兼）薬剤部長（薬剤部長）塚本有子

【次長級】総合政策部次長・吉岡俊明▽総務部次長・大東勝▽福祉子ども部次長・嵐孝雄▽福祉子ども部次長・岡田清久▽都市整備部次長・川端勝彦▽都市整備部次長・濱本浩▽水道事業所次長・嶋川明夫▽事務部次長・井田喜之▽診療部長・高田政彦▽診療部長・中村高秋▽診療部長・森本茂▽医療技術部副部長・久郷稔▽医療安全管理室長・住田勝

【課長級】政策推進課長・太田明文▽秘書広報課参事・眞野善博▽秘書広報課参事・川嶋嘉治▽まちづくり支援課長・中川菜穂子▽文化観光課付課長・園田政生▽文化会館参事・橋勇人▽看護専門学校副校長・田中貞昭▽看護専門学校教務主任・住谷圭子▽行政経営室長・伴浩和▽管財契約課長・福本盛重▽収納・債権対策課長・高塚進▽危機管理課長・中村治雄▽環境課長・奥川潤▽障がい福祉課長・森野克彦▽幼児課参事・森博美▽子ども支援課参事・川端あゆみ▽健康推進課長・木村辰之▽管理調整課長・木村哲夫▽管理調整課参事・後河内真澄▽公園課長・中西貞夫▽住宅課長・中川政弘▽農業振興課長・沖茂樹▽商工労政課長・藤田一吉▽安土町総合支所住民課参事・重田高明▽会計課長・仲上公雄▽議会事務局次長・吉永和人▽監査委員事務局長・中川弘子▽教育総務課長・秋山直人▽生涯学習課長・明石誠▽生涯学習課参事・奈良俊哉▽近江八幡および安土図書館長・奥村恭代▽生涯スポーツ課参事・杉谷良彦▽八幡幼稚園長・福地順子▽北里幼稚園長・田中留美▽安土幼稚園長・上野瑞江▽上下水道施設課長・津田博一▽上下水道施設課参事・瀧井治久▽上下水道施設課参事・河村彦嗣▽整形外科部長（兼）医療秘書室長・笠原俊幸▽循環器内科部長・山口真一郎▽脳神経外科部長・齋藤実▽泌尿器科部長・朴英寿▽臨床工学科参事・板橋達幸▽看護副部長（兼）患者総合支援課参事・大林ひとみ▽看護副部長・岡田久美

《再任用職員》

【課長級】文化会館長・廣瀬信之▽管財契約課参事・西村清司▽環境エネルギーセンター長参事・蔵立清和▽市民共生センター長・西川昭一郎▽健康推進課参事（兼）政策推進課参事・津田幸子▽安土町総合支所住民課参事・堤美知子▽学校給食センター長・奥田幹男^t

《退職者》

【部長級】蔵立清和▽津田幸子▽廣瀬信之▽西村清司▽堤美知子▽奥山文市郎【次長級】福井悟▽冨岡俊彦【課長級】大林露子▽村田広志▽小西壽明▽北村美栄子▽奥田幹男▽西家淳朗▽川南隆▽井上京子▽木俣一美▽竹田惠美子【課長級】木俣美好（文化会館長・再任用職員）





