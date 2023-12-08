県が新年度人事異動を内示 観光交流局にビワイチ推進室

＝スポーツ課を局へ格上げ＝

◇県

県は２４日、２０１７年度の人事異動を内示した。４月１日付けで発令する。機構改革では（１）商工観光労働部観光交流局に「ビワイチ推進室」を新設（２）滋賀国体に向けた体制強化のため県民生活部のスポーツ課を「スポーツ局」に格上げ（３）東京事務所を「東京本部」に改称―などを行った。



人事異動の規模は、昨年度よりも５１人少ない１３３７人となった。また、今年度末の退職者は、昨年度よりも１５人多い、１５９人。部次長級以上の就任、次長級以上の退職者は次の通り。カッコ内は旧職。文中敬称略。



■就 任■

【部長級】防災危機管理監兼防災危機管理局長兼県民生活部管理監 松野克樹（流域政策局長）▽総務部長兼コンプライアンス推進監 村上浩世（琵琶湖環境部長）▽県民生活部長 福永忠克（商工観光労働部長）▽スポーツ局長 冨永重紀 （理事スポーツ担当）▽琵琶湖環境部長 高砂利夫（企業庁長）▽（免）衛生科学センター所長兼南部健康福祉事務所長兼草津保健所長 苗村光廣 （理事医療技術担当兼衛生科学センター所長）▽商工観光労働部長 江島宏治（総務部次長）▽土木交通部長 池口正晃（土木交通部技監道路交流基盤担当）▽会計管理者兼会計管理局長 辻井弘子（理事女性職員活躍・コンプライアンス担当兼政策研修センター所長）▽東京本部長 中鹿哲（東京事務所長）▽企業庁長 廣瀬年昭（監査委員事務局長）▽病院・成人病センター総長兼病院・成人病センター病院長 宮地良樹（病院・成人病センター病院長）▽議会事務局長 青木幸一（議会事務局次長兼総務課長）▽監査委員事務局長 千代博（農政水産部次長）

【次長級】知事公室長 中嶋実（県民生活部管理監兼エネルギー政策課長）▽（兼）総合政策部管理監地域創生担当 中山義彦（総合政策部次長）▽総合政策部管理監広域連携・地方分権担当 西村信雄（防災危機管理局地震・危機管理室長）▽兼総合政策部技監未来成長拠点形成担当 川浦雅彦（土木交通部次長）▽総務部次長 川崎辰己（知事公室長）▽総務部管理監女性職員活躍・コンプライアンス担当兼政策研修センター所長 馬渕兼一（文化振興課主席参事兼新生美術館整備室長）▽総務部管理監行政経営企画・働き方改革担当 東勝（財政課長）▽県民生活部管理監兼エネルギー政策課長 木村太治（総務部管理監県立大学事務局次長）▽県民生活部管理監文化担当 村田和彦（広報課長）▽琵琶湖環境部管理監兼最終処分場特別対策室長 東村弘文（循環社会推進課長）▽琵琶湖環境部技監兼森林政策課長 櫻井悟（琵琶湖環境部技監造林公社副理事長兼事務局長）▽健康医療福祉部次長 山元雅司（農政課長）▽（免）南部健康福祉事務所長（免）草津保健所長兼東近江健康福祉事務所長兼東近江保健所長 寺尾敦史（健康医療福祉部技監兼健康福祉事務所総括担当兼南部健康福祉事務所長兼草津保健所長）▽健康医療福祉部技監薬業振興担当兼薬務感染症対策課長 岡本茂胤（薬務感染症対策課長）▽商工観光労働部次長 水上敏彦（教育委員会事務局教育次長）▽商工観光労働部管理監女性活躍担当 森井一夫（健康福祉政策課長）▽農政水産部次長 浅見裕見子（商工政策課長）▽農政水産部技監兼農業経営課長 須田俊治（食のブランド推進課長）▽農政水産部技監兼琵琶湖固有資源回復担当兼水産課長 澤田宣雄（水産課長）▽土木交通部次長 山口知之（商工観光労働部次長）▽土木交通部技監兼南部土木事務所長兼地域防災監兼地域調整監 中寺啓之（砂防課長）▽土木交通部技監兼甲賀土木事務所長兼地域防災監兼地域調整監 野崎信宏（流域政策局副局長）▽流域政策局長兼丹生水源地域整備推進室長 寺田建吉（土木交通部技監兼甲賀土木事務所長）▽会計管理局次長兼管理課長 森良和（県民生活部管理監文化担当）▽東京本部情報発信拠点所長 笹井仁治（東京事務所副所長）▽農業技術振興センター所長 田口稔幸（農業経営課地域農業戦略室長）▽総務部管理官県立大学事務局次長 中嶋毅（市町振興課長）▽県民生活部管理監びわ湖芸術文化財団事務局長兼法人本部長 山崎薫（県民活動生活課長）▽琵琶湖環境部技監琵造林公社理事兼事務局長 神田信行（森林保全課長）▽農政水産部管理監滋賀食肉公社事務局長 寺倉浩一（監理課長）▽議会事務局次長兼総務課長 西出佳弘（総務部管理監行政経営企画担当）▽教育委員会事務局教育次長 河瀬隆雄（人事課長）▽教育委員会事務局管理監兼文化財保護課長兼埋蔵文化財センター所長兼琵琶湖文化館長 猪田昭夫（人事委員会事務局長）▽人事委員会事務局長 矢野浩一（人事委員会事務局次長）▽労働委員会事務局長 北村元一（琵琶湖環境部管理監最終処分場特別対策室長）



■３月末退職者■

【部長級】西川美則・防災危機管理監（防災危機管理局長）▽日爪泰則・総務部長兼コンプライアンス推進監▽拾井泰彦・県民生活部長▽池田美幸・理事（女性活躍担当）▽桑山勝則・土木交通部長▽大谷雅代・会計管理者（兼）会計管理局長▽丸尾勉・議会事務局長

【次長級】中村裕一・総合政策部管理監（広域連携・地方分権担当）▽水田有夏志・琵琶湖環境部技監（森林政策課長）▽瀬古隆・健康医療福祉部次長▽中村稔・農政水産部技監（農業経営課長）▽高坂正規・農政水産部技監（耕地課長）▽田中弘明・土木交通部次長▽村井孝義・土木交通部技監（南部土木事務所長）▽東登志也・会計管理局次長（管理課長）▽高橋啓一・琵琶湖博物館副館長▽早川達也・農業技術振興センター所長▽浅見義典・教育委員会事務局管理監（学校支援課長）▽竹内惠子・労働委員会事務局長

