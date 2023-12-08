近江学研究所10周年記念特別公開講座
■平成29年3月15日(水) 第17755号
＝4月22日＝
◇大津
成安造形大学附属近江学研究所の設立１０周年記念特別公開講座が４月２２日、びわ湖ホール（大津市）で開かれる。
同研究所客員研究員で歴史学者の水本邦彦・京都府立大学名誉教授が「村の暮らしと道の社会史―私が見た近江学」をテーマに講演する。
申し込みは、官製はがきかＥメールで（１）講座番号「ア」、（２）郵便番号、（３）住所、（４）氏名、（５）カタカナ氏名、（６）電話番号、（７）Ｅメールアドレス（任意）、（８）本学学生・教職員（該当の場合）、（９）近江学フォーラム会員番号（２０１７年度会員番号）を記入の上、４月１２日までに〒５２０―０２４８大津市仰木の里東４―３―１、成安造形大学近江学研究所（omigakukouza@seian.ac.jp）へ。ウェブサイト（http://www.seian.ac.jp/public/30108）で応募できる。
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