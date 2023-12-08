17年度人事異動予想（上）退職予定者

＝部長級 日爪氏、拾井氏ら7人＝

◇県

３月は人事のシーズンだけに、なにかとあわただしい。県は２４日に「２０１７年度人事異動」を内示し、４月１日付で発令する。この中で県職員幹部の今月末退職予定者は本紙予想では、部長級７人、次長級１２人、課長級２０人に上っている。ただし、６０歳定年を待たずに依願退職のケースは含めていない。退職予定者は次の通り。敬称略。（石川政実）



【部長級】大谷雅代・会計管理者▽日爪泰則・総務部長▽拾井泰彦・県民生活部長▽池田美幸・理事（女性活躍担当）▽丸尾勉・議会事務局長▽桑山勝則・土木交通部長▽西川美則・防災危機管理監

【次長級】瀬古隆・健康医療福祉部次長▽中村裕一・総合政策部管理監▽浅見義典・教育委員会事務局管理監▽田中弘明・土木交通部次長▽東登志也・会計管理局次長▽竹内惠子・労働委員会事務局長▽水田有夏志・琵琶湖環境部技監▽中村稔・農政水産部技監▽高坂正規・同▽村井孝義・土木交通部技監▽高橋啓一・琵琶湖博物館副館長▽早川達也・農業技術振興センター所長



【課長級】谷山友彦・図書館副館長▽金澤秀樹・長浜土木副所長▽居森敏夫・土地開発公社新名神用地部長▽片山彰一・びわ湖ホール常務理事▽大崎泰弘・税政課長▽植田重一郎・近江学園長▽中島博・西部県税所長▽林田長吾・収用委員会事務局長▽平井圭介・監査委員事務局次長▽西村晃平・中央子ども家庭相談センター所長▽佐藤隆道・男女共同参画センター所長▽中川元男・検査課長▽井口信行・畜産課長▽佐藤美由紀・南部健康福祉事務所主席参事▽澤英之・食肉衛生検査所長▽菅野道英・彦根子ども家庭相談センター所長）▽岡本將宏・湖東農業振興事務所長▽福井英彦・家畜保健衛生所長▽マーク・ジョセフ・グライガー・琵琶湖博物館上席総括学芸員）▽長尾修平・淡海学園長





日爪泰則氏

拾井泰彦氏

桑山勝則氏

西川美則氏

大谷雅代氏

丸尾勉氏

池田美幸氏