ジャンルを越えた超絶ライブフェス SHIGA SPRING JAM 2017

＝26日 県立文化産業交流会館 読者ペア1組招待

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◇全県

ジャンルを越えたビッグアーティストたちによる超絶ライブフェスティバル「SHIGA SPRING JAM 2017」が、米原市の滋賀県立文化産業交流会館で２６日午後６時開演する。

出演は、湘南乃風のアーティスト若旦那をボーカルに迎えたポストパンクバンド「the WAKADANNA BAND」、岡本太郎好きの苗字が全員オカモトの４人組バンド「OKAMOTO'S」、FANKY MONKEY BABYS解散から２年８か月の昨年１月にソロ活動を再開した「モン吉」、孤高のヒップホップアーティスト「AK-69」の４組。

前売チケットは６８００円（税込・全席指定 三歳以上有料）で、同館（ＴＥＬ０７４９―52―５１１１）、チケットぴあ、ローソンチケット、イープラス、楽天チケットで好評発売中。

滋賀報知新聞社では、この公演に読者ペア１組を招待する。希望者は、官製はがきに「スプリング・ジャム希望」、郵便番号、住所、氏名、年齢、連絡がとれる電話番号、好きなバンド（ソロミュージシャン）と理由を書いて、〒５２１―００１６米原市下多良１―１３７ 滋賀県立文化産業交流会館 「スプリング・ジャム招待券」滋賀報知係へ。締め切りは１８日必着。





the WAKADANNA BAND

モン吉