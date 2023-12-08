親子スナッグゴルフ 参加者募集

＝3月25日開催＝

◇日野

日野町体育協会と日野ゴルフ協会は、三月二十五日午後二時半から近江ヒルズゴルフ場で開催する「第二回親子スナッグゴルフ大会」の参加者を募っている。

普通のゴルフより簡易な道具を使い、ゴルフ未経験者の子どもや大人も楽しく安全にプレーできるスポーツで、大会前に講習を開く。

競技は、九ホール・オルタネート方式（二人が交代で打ち、合計打数で順位を決める）で行う。

参加対象は、町内小学校三〜六年生とその家族（二人一組で必ず小学生を含む）三十六組七十二人（先着順）。参加費五百円（一人、保険代含）。成績上位者に賞状と記念品、参加者全員に参加賞を贈る。

参加申し込みは、生涯学習課（ＴＥＬ０７４８―52―６５６６）へ。三月十五日締め切り。



