新会員募集！

■平成29年3月2日(木)　第17744号

＝　能登川総スポ＝

◇東近江
　ＮＰＯ法人能登川総合スポーツクラブは、２０１７年度の会員募集を１日から開始した。
　同クラブでは「誰もが気軽に楽しめる」をキャッチフレーズに、バドミントン、ピンポン、ビーチボールなどの一般教室をはじめ、グラウンドゴルフ、リフレッシュヨガ、ウォーキング、ニュースポーツなど、初心者でも参加できる教室を開いている。
　申し込み、会費などの詳細は、同クラブ（ＴＥＬ０７４８―４２―８４００）まで。


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