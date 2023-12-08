新会員募集！
■平成29年3月2日(木) 第17744号
＝ 能登川総スポ＝
◇東近江
ＮＰＯ法人能登川総合スポーツクラブは、２０１７年度の会員募集を１日から開始した。
同クラブでは「誰もが気軽に楽しめる」をキャッチフレーズに、バドミントン、ピンポン、ビーチボールなどの一般教室をはじめ、グラウンドゴルフ、リフレッシュヨガ、ウォーキング、ニュースポーツなど、初心者でも参加できる教室を開いている。
申し込み、会費などの詳細は、同クラブ（ＴＥＬ０７４８―４２―８４００）まで。
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