播いた種を実らせる 小椋東近江市長

=2期目の初登庁 まちに磨きを 市職員とスクラム組んで市政に=

◇東近江

任期満了に伴う東近江市長選挙(1月29日告示)で無投票再選を果たした小椋正清市長(65)が先月27日、2期目をスタートさせた。

午前8時15分、市役所本館の玄関に到着した小椋市長は、市職員をはじめ、市議会議員、市民ら約400人に拍手で迎えられ、女性職員から2期目の初登庁を祝う花束を贈られた。

小椋市長は「1期4年間で東近江市の発展に同じ方向のベクトルが動き出しました。2期目は、播いた種の苗を育て、さらに実を実らせなければなりません。市民からの負託を重く受け止め、全身全霊で市政運営に当たりたい」と2期目への決意を披露した。

その上で、「地方創生の中で激しい競争をしている東近江市は、中世から築かれた惣村文化が色濃く残り、近江鉄道を中心とする内陸型交通の中での自己完結能力が備わって伸びしろのあるまち。磨きがいのあるすばらしい要素がいっぱい転がっている」と、市政に意欲を見せた。

このあと、新館会議室に市職員約300人を集め、「引き続いて東近江市のために迎えられ、重責を噛みしめております。初心に返って、がんばらなければならないとの思いを、新たにしました」とあいさつ。

年頭の仕事始めでの▽地方創生関連業務の効果的な推進▽市民目線をもった業務の遂行と現場重視▽能力を最大限に発揮する、明るい職場づくり――の3つの心得を再確認した上で、「ラグビーの“One for all All for one(一人はみんなのために、みんなは一人のために)”の考え方をもって、それぞれの能力を発揮してもらいたい」と訓示した。

また、「東近江市のすばらしさをみなさんがまだまだ自覚していない。こだわりがなさ過ぎる。これだけは譲れない、これだけは継続したい。もっと磨きたい。という声をもっともっと私に届けていただきたい」と注文を出し、地方創生と、市民のための福祉の実現、夢のもてる政策の実現に向けて「みなさんが企画マンです。一致団結して、すばらしいまちにしていきたい。(私も)一所懸命がんばりますが、みなさんも必死でがんばっていただきたい。一緒にやっていきましょう」と呼びかけた。(松村好浩)