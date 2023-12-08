赤十字県民大学

■平成29年2月26日(日)　第17741号

＝受講生募集＝

　日本赤十字社県支部は、平成二十九年度「赤十字県民大学」の受講生を募集している。
　開講は四月〜来年三月の毎月一回（土曜午前）で、内容は医療講話。会場は、大津＝ピアザ淡海（大津市）、米原＝県立文化産業交流会館（米原市）。申し込みは、往復はがきに住所、氏名、年齢、電話番号を記入し、大津会場の希望者は〒５２０―８５１１大津市長等一丁目一―三五、大津赤十字病院社会課へ、米原会場の希望者は〒５２６―８５８５長浜市宮前町１４―７、長浜赤十字病院社会課へ三月一日から二十四日まで郵送。問い合わせは日赤県本部（ＴＥＬ０７７―５２２―６７５８）。


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