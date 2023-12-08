54人・2団体を表彰 東近江市スポーツ少年団

＝功労者や優秀指導員、選手、団体「スポーツ」と「成長」と「食」＝

◇東近江

優秀な成績を収めた選手や指導者を表彰し、子どもたちの健全な育成とスポーツ少年団活動の活性化、スポーツ少年団の活動を担う指導者の拡大を目指す「東近江市スポーツ少年団指導者・育成会研修大会 東近江市スポーツ少年団表彰式」が十九日、てんびんの里文化学習センター（東近江市五個荘竜田町）で行われた。

研修会では、全国スポーツ少年大会に参加した五個荘剣道洗心館の笠松茉莉愛さんから大会報告があり、子どもたちの成長期に与える食の大切さを訴えた。さらに、立命館大学スポーツ健康科学部の海老久美子教授の講演「スポーツと栄養」で、参加した指導者や選手の家族が運動能力を高めるための栄養知識の大切さを学んだ。

表彰式では、育成功労賞四人と優秀指導者賞十二人、育成奨励賞三人、優秀単位スポーツ少年団二団体、優秀単位スポーツ少年団員三十五人に、久保九二雄同少年団本部長から表彰状が手渡された。

受賞は次の皆さん。敬称略。



◎育成功労賞 多居睦夫（蒲生ソフトテニス）村田明（八日市ビクトリー）堤輝明（能登川東バレーボール）渡辺紀郎（八日市少年剣道クラブ）

◎優秀指導者賞 星野健動（ビーンズテニスクラブ）榎並藤男（湖東マングース）谷本伸二（東近江スポーツアカデミー蒲生ａｎｇｅｌｓ）廣田修也（能登川南野球）岩倉浩充（布引ハンターズ）中澤聡（布引ハンターズ）山中一夫（八日市柔道）奥村伊佐男（ジュニア愛東）川畑英司（八日市北ＦＣ）福田真由美（蒲生ＭＢＣ）吉澤佑哉（八日市若草ソフトテニス）福井昴孔（八日市ジュニア卓球）

◎育成奨励賞 藤本康人（能東クラブ）大森智美（東近江スポーツアカデミー蒲生ａｎｇｅｌｓ）川辺祥史（湖東バスケＳＯＵＴＨＥＲＮ？）

◎優秀単位スポーツ少年団 東近江スポーツアカデミー蒲生ａｎｇｅｌｓ、ビーンズテニスクラブ

◎優秀単位スポーツ少年団員 西人生・深沢こころ・野田漣音・小川睦人・武田凪弘・辻詩月・山本真瑚（以上、八日市ウイーズ体操クラブ）荒川寿来・岡本寛汰・荒川七音・安田理央・小川隼弥・吉村美咲・東野紅巴・岡本孝汰（以上、正剛館空手東近江支部）澤井天（八日市少年剣道クラブ）西村京華（五個荘剣道洗心館）河内さくら（東近江陸上）山路美乃・竹下恭平（以上、ビーンズテニスクラブ）上地真嵩・湯口晃多・北尾真悠・中西陽人・木田美映ミシェル・藤田咲良・古澤心唯・川島莉乃・寺澤亜杏子・岡本顕・加藤大志・松川憲伸・中野恵多・坂本彩奈・谷口瞳（蒲生ソフトテニス）