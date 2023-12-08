県内人口

＝前月比151人減＝

◇県

県はこのほど、平成二十九年一月一日現在の県内人口を発表した。それによると、総人口は前月比百五十一人減少の百四十一万三千三百九十人だった。増減の内訳は、自然増減（出生・死亡）で百四十七人減少、社会増減（転入・転出）で四人減少。前年同月比では五百二十人の増加。

人口増減を市町別にみると、前月に比べて増加したのは、草津市（百三十八人増）、栗東市（四十人増）、守山市（三十六人増）、近江八幡市（二十人増）の四市。

減少したのは、長浜市（九十九人減）、東近江市（八十人減）、甲賀市（六十人減）、大津市（九人減）、彦根市（二人減）、野洲市（一人減）、湖南市（十九人減）、高島市（三十六人減）、米原市（七人減）、日野町（二十一人減）、竜王町（三十五人減）、愛荘町（八人減）、豊郷町（四人減）、甲良町（一人減）、多賀町（三人減）の九市六町だった。