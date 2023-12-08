節分厄除大祭 福餅・福豆まき

＝5日正午 太郎坊宮＝

◇東近江

太郎坊宮（東近江市小脇町）の「節分厄除大祭」が五日開催され、様々な招福神事が営まれる。

正午からは福男・福女による「福餅・福豆まき」、子どもたち限定百人にお供えのおさがり授与、開運厄除の名物・あずき粥炊き出し（なくなり次第終了）、開運厄除・除災招福のお守り授与などがある。

午前十時から午後一時まで、無料の送迎バスが太郎坊宮前駅と山上広場間で運行される。

開運厄除祈祷は二月七日までの毎日午前十時から午後四時まで受け付けている。

問い合わせは、太郎坊宮（阿賀神社）ＴＥＬ０７４８―23―１３４１へ。

