シニア世代の仲間づくり講座 地域デビューへチャレンジ

＝ハートピア ６日まで受講者募集＝

◇東近江

勤めをリタイアしたあとの生きがいを探す六十歳からの地域デビュー講座「第八回シニア世代の仲間づくり講座」（全五回）が十三日に東近江市福祉センターハートピアで開講する。六日まで、受講申し込みを受け付けている。

内容は、自己紹介・ニュースポーツ（十三日午後一時半―四時）、うどん打ちにチャレンジ（二十日午前十時―午後二時）、ボランティアとは・うたごえ広場（二十七日午後一時半―四時）、先輩シニアの活動紹介・おいしいコーヒーの淹れ方（三月六日午後一時半―四時）、今後に向けて語り合い（三月十三日午後一時半―四時）。

定員十五人程度。受講料一千円（二十日は別途材料費五百円）。申し込みと問い合わせは、東近江市社会福祉協議会の地域福祉課（今崎町 ０７４８―20―０５５５）または永源寺・五個荘・愛東・湖東・能登川・蒲生の各地区事務所へ。