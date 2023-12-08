東近江市選手権水泳競技大会 大会新記録16個や自己ベスト

＝小・中・高生約600人が参加＝

◇東近江

東近江水泳連盟主催の「第九回 東近江市選手権水泳競技大会」（市教育委員会、市体育協会、滋賀報知新聞社後援）が二十二日、能登川プールで開かれた。

水泳人口の拡大と、来る二〇二四年の「びわこ国体」に向けての選手育成を目的に毎年この時期に開催している。今回は、県内のスイミングクラブなどから例年より多い六百人近くが参加、小・中学生の各学年と高校生の部に分かれて、メドレー、背泳ぎ、自由形、平泳ぎ、バタフライなどの種目に挑んだ。

競技が始まると、会場にはチームやコーチから大きな声援が飛び、それに応えるように選手たちは、自己ベストや大会記録を狙う力強い泳ぎを見せた。

毎年、二十近くの大会新記録が更新され、今回も十六の新記録が生まれた。

大会新記録を更新したのは次の選手。敬称略。

【男子】▽自由形１００ｍ小６ 十亀睦之58秒74（コパン近江八幡）▽背泳ぎ１００ｍ高校 中村夏樹56秒21（イトマン近江八幡）▽平泳ぎ50ｍ中２ 山本聖蓮31秒42（湖東プール）１００ｍ中２ 川波凜大１分５秒91（イトマン守山）１００ｍ中３ 米田隼１分５秒80（イトマン草津）２００ｍ中３ 米田隼２分19秒25（イトマン草津）▽バタフライ50ｍ小４ 赤尾駿弥32秒49（イトマン堅田）▽個人メドレー２００ｍ小２ 赤尾瞭３分３秒80（イトマン堅田）▽メドレーリレー４００ｍ中高生 いずみ能登川４分５秒90▽リレー４００ｍ中高生 いずみ能登川３分44秒72

【女子】▽自由形１００ｍ小６ 木村日咲１分０秒34（イトマン大津）▽背泳ぎ２００ｍ高校 土田美典２分16秒30（イトマン近江八幡）▽バタフライ50ｍ小２ 西村音那35秒74（イトマン大津）１００ｍ小４ 初田陽菜多１分18秒01（イトマン大津）50ｍ高校 高田眞子28秒72（いずみ能登川）▽個人メドレー４００ｍ小６ 渡邊ひまり５分４秒69（イトマン草津）

