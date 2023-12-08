応募受付中 しゃくなげ大使
■平成29年1月24日(火) 第17712号
＝日野観光協会＝
◇日野
日野観光協会は、平成二十九年度の「近江日野しゃくなげ大使」を募っている。
応募資格は、日野町を積極的にＰＲできる満十九歳以上（四月一日現在）で、各行事（年間十五回程度）に参加でき、大使の活動に勤務先、学校、家族等の理解と協力が得られる人。今までの選任された人も応募可。自せん、他せん不問。ただし、他せんの場合は、本人の同意が必要。募集人数は二人。任期は今年の選任式から来年三月三十一日までの一年間。
特典として七万円分の旅行券または商品券、二万円相当の記念品を進呈する。二月十九日締め切り。応募と問い合わせは同協会（ＴＥＬ０７４８―52―６５７７）へ。
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