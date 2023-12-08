日野混声合唱団 第28回
■平成29年1月24日(火) 第17712号
＝2月11日 わたむきホール＝
◇日野
日野混声合唱団の「第二十八回演奏会」が二月十一日午後二時からわたむきホール虹大ホールで開かれる。
内容は次の通り。
（１）川崎洋の詩による五つの混声合唱曲「やさしい魚」（２）ロシア愛唱歌集（３）歌謡ヒットパレード（４）日野混声合唱団愛唱歌集。
入場料高校生以上五百円、中学生三百円、小学生以下無料。日野中学校音楽部有志が友情出演する。
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