日野混声合唱団 第28回

■平成29年1月24日(火)　第17712号

＝2月11日 わたむきホール＝

◇日野
　日野混声合唱団の「第二十八回演奏会」が二月十一日午後二時からわたむきホール虹大ホールで開かれる。
　内容は次の通り。
　（１）川崎洋の詩による五つの混声合唱曲「やさしい魚」（２）ロシア愛唱歌集（３）歌謡ヒットパレード（４）日野混声合唱団愛唱歌集。
　入場料高校生以上五百円、中学生三百円、小学生以下無料。日野中学校音楽部有志が友情出演する。


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