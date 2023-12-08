「寿ぎの酒器展」ギャラリー唐橋で

＝二十九日まで＝

◇大津

「寿ぎの酒器展」が二十九日まで、ギャラリー唐橋（大津市唐橋町）で開かれている。陶芸家九人が、個性あふれる酒器や食器を出品。二十一日、二十八日午後二時からのワークショップでは、各陶芸家の酒器で日本酒を飲み比べ、さらなる楽しみを見出す。問い合わせはギャラリー唐橋（ＴＥＬ０７７―５３１―１３１０）へ。

