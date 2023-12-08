「寿ぎの酒器展」ギャラリー唐橋で
■平成29年1月18日(水) 第17707号
＝二十九日まで＝
◇大津
「寿ぎの酒器展」が二十九日まで、ギャラリー唐橋（大津市唐橋町）で開かれている。陶芸家九人が、個性あふれる酒器や食器を出品。二十一日、二十八日午後二時からのワークショップでは、各陶芸家の酒器で日本酒を飲み比べ、さらなる楽しみを見出す。問い合わせはギャラリー唐橋（ＴＥＬ０７７―５３１―１３１０）へ。
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