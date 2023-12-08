スキー＆スノーボード教室 春休み自然体験学習
＝志賀高原３泊４日 第30回記念＝
◇全県
新日本スポーツ連盟滋賀連盟は、第三十回春休み自然体験学習「少年少女春スキー＆スノーボード教室」を志賀高原横手山スキー場で三月二十四日から二十七日までの三泊四日で開催する。
初心者から上級者までクラス別指導員による教室で、スキーは小学新四年生から、スノーボードは小学新五年生から参加できる。定員は、第三十回を記念して先着八十人。
出発は三月二十四日午後九時頃で、東近江市滋賀交通バス配車場、東近江市蒲生支所、日野町役場、湖南市役所東庁舎、近江八幡駅、大津駅、守山駅東口、草津駅西口、彦根インターチェンジの希望集合場所から乗車できる。宿泊はホテル「ラ・フォーレ志賀」で、全八食付。帰宅は同四日午後八時頃を予定している。
参加費も特別記念価格（例年より一〜五千円引き）となり、リフト券付でスキーが大人四万円、小・中学生三万四千円。ボードは大人四万五千円、小・中学生三万八千円。貸しスキー・ボードは三日間で別途三千円（同五百円引き）必要。家族や兄弟姉妹で参加の場合は二人目から千円割引。昨年参加者はリピート割り一千円。さらに一月三十一日までの申込者は記念の早割りで二千円引き。
希望者は、所定の申込用紙に必要事項を記入し、三月三日までに三浦好雄さんへファックス（０７４８―42―５５７７）で送付すると同時に、参加費を銀行振込の場合は滋賀銀行（取引店「能登川支店」口座番号「７７２６２０」名義人「三浦好雄」）、ゆうちょ銀行（記号「１４６６０」番号「１６３３２６３１」名義人「三浦好雄」）へ振り込む。インターネット「ブラッファーズ」（http://bluffers2.web.fc2.com/index.html）からも申し込みが可能。
三月十四日午後七時から、守山市の守山市民交流センター「さんさん守山」（０７７―５８３―２９７５）で説明会が開かれる。
詳しくは、小川忠喜さん（０９０―３２６７―８６３０）まで。
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