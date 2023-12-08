漁業担い手確保へ 相談窓口や研修
■平成29年1月12日(木) 第17702号
＝県漁協連合会＝
◇全県
県漁業協同組合連合会は、琵琶湖漁業の担い手確保に向けた取り組みを始めた。
取り組みのひとつとして、就業相談と研修実施の窓口として、「しがの漁業技術相談センター」を設置した。さらに、漁業の魅力を発信するために、ウェブサイト（
また、就業相談会を十五日、草津市立市民交流プラザ（南草津駅前フェリエ南草津五階）で開く。
さらに、就業を検討する希望者（二十歳〜六十歳）を対象に、最大十日程度の体験研修を行う。希望する日程、場所、漁業の種類を聞き取り、調整する。無料。
問い合わせはしがの漁業技術相談センター（ＴＥＬ０７７―５２４―２４１８）へ。
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