東近江と近江八幡の休日診療所 年末・年始も急患診療

＝29―３日 内科・小児科・外科＝

東近江休日急患診療所（東近江市中小路町 ０７４８―23―５０２０）と近江八幡休日急患診療所（近江八幡市出町 ０７４８―33―９３１１）は、年末・年始も診療を行う。診療科目は、内科、小児科、外科のみ。診療時間はいずれも次の通り。



▽12月29・30日10―20時（受付９時半―19時40分）

▽12月31日10―18時（受付９時半―17時40分）

▽１月１日13―20時（受付12時半―19時40分）

▽１月２・３日10―20時（受付９時半―19時40分）



