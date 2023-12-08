東近江と近江八幡の休日診療所 年末・年始も急患診療
■平成28年12月31日(土)
＝29―３日 内科・小児科・外科＝
東近江休日急患診療所（東近江市中小路町 ０７４８―23―５０２０）と近江八幡休日急患診療所（近江八幡市出町 ０７４８―33―９３１１）は、年末・年始も診療を行う。診療科目は、内科、小児科、外科のみ。診療時間はいずれも次の通り。
▽12月29・30日10―20時（受付９時半―19時40分）
▽12月31日10―18時（受付９時半―17時40分）
▽１月１日13―20時（受付12時半―19時40分）
▽１月２・３日10―20時（受付９時半―19時40分）
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