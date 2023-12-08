ＪＲ湖西線の「こせい的な」写真作品募る

■平成28年12月31日(土)　

＝一月二十日まで＝

◇県
　湖西線利便性向上プロジェクト推進協議会（県、大津市、高島市、長浜市などで構成）は一月二十日まで、ＪＲ湖西線沿線の自然、歴史、伝統、食など「こせい的な」魅力を表現した作品を募る写真コンテスト「#koseitekinaフォトコンテスト」を開催する。
　応募方法は、「Instagram」と「Twitter」という二つのＳＮＳを使ったインターネット上で行われ、「#koseitekina」という専用ハッシュタグをつけて投稿する。入選作品（二百二十二作品）は、ＪＲ湖西線を走る列車内をギャラリーに見立てて、中吊りポスターとして展示される。
　詳しくは公式サイト（http://www.koseitekina-p.com/）。


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