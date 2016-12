優秀は小杉さんと入江さん 東近江行政組合消防本部意見発表会

=12人が体験や経験から熱い思い 2月に県大会 全国めざして=

◇東近江

東近江行政組合消防本部の「消防職員意見発表会」が二十二日に東近江市東今崎町の同本部屋内訓練場で開かれ、消防本部、八日市、近江八幡、能登川、日野、愛知の各消防署から出場の十二人が発表した。

大会は消防職員の自己啓発の推進を目的に毎年開らかれているもので、地域住民の意識を高めてもらおうと一般にも公開している。

会場に詰めかけた非番の同僚や先輩、上司らが見守る中、演台に立った出場者は少し緊張しながらも、持ち時間の五分で、仕事を通して感じたことや教えられたこと、消防人としての心構えや決意、地域や消防団との連携、外国人対応、小さい頃からの防災教育の必要性などをテーマに熱弁を振るった。

びわこ学院大学短期大学部の谷口浩志教授を委員長に、行政組合副管理者の吉田正樹近江八幡副市長、樋口孝行消防長ら六人の審査員が、先見性や発展性のある内容かや発表力について審査。その結果、訓練の指導方法について先輩から学んだ精神力の強さや厳しさの必要性と次の世代へ継承などについて「道しるべ」と題して発表した消防本部警防課の小杉哲平消防副士長と、消防団員の減少を食い止めるためにアンケートを実施した結果をもとに地域住民による“ふるさと防災サークル”の組織化を「ふるさと防災サークル〜志を持つ仲間を求めて〜」で提案した能登川消防署の入江優太消防士の二人が優秀に決定した。二人は、二月九日に東近江市神郷町の県消防学校で開催される第四十二回県発表会に出場する。

小杉さんは「先輩方に教わったことをしっかり出し切れた。新たな気持ちで取り組んで、自分の思いを伝えられるようがんばります」、入江さんは「先輩方にお世話になり、しっかり練習を積んで来ました。良い成績を残して、東近畿大会につながるようがんばります」と、それぞれ意気込みを語った。

その他の出場者は次のみなさん(発表順)。敬称略。

本道康介(日野)「目指せ世界一の救命国」▽中井俊貴(近江八幡)「その手から」▽伊藤嘉人(八日市)「次世代を担う」▽満田真悟(能登川)「想定内への災害へと導こう」▽冨永貴浩(近江八幡)「A country which is strong against disasters 〜災害に強い国〜」▽瀬川和也(日野)「郷土防災」▽土橋立寛(愛知)「我々にできること」▽阿野凌大(八日市)「災害関連死から救うために」▽苗村昇平(愛知)「救える命を守るために」▽山本高士(近江八幡)「大切な命を守るために」