歴史公開講座 三津理山
■平成28年12月28日(水) 第17691号
＝１月15日 五個荘＝
◇東近江
東近江市五個荘地区の歴史文化に親しむ竜田を語る会（代表・高野勝次氏）が、歴史公開講座「三津理山（リザン）―高僧・歌人・勤王の志士―」を来年一月十五日午後一時から、五個荘コミュニティセンターで開く。参加無料。
新堂町・三俣町・竜田町の境にある「新堂の常夜灯」の「左いせ ひの八日市」「右京道」の文字は、理山の筆による。
北町屋村蓮光寺の僧侶で「権大僧都法印大和尚」だった理山は、明治政府から「大教宣布」の教導職に任じられた。また、尊王攘夷の活動家で、安政の大獄で投獄された。
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