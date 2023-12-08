第10回ＪＫＪＯ空手道選手権大会

＝県代表の入賞選手が知事訪問＝

◇県

第十回ＪＫＪＯ全日本ジュニア空手道選手権大会で優勝、準優勝などに入賞した県代表四選手がこのほど、三日月大造知事に報告するため県庁を訪れた。同大会は、フルコンタクト空手（直接打撃制ルール）の大会で、主催は一般社団法人ＪＫＪＯフルコンタクト委員会、後援はＪＫＪＯ全日本空手審判機構。

この中で上田愛琉さん（彦根市立城南小５）＝小学五年女子三十五キロ未満優勝＝は来年の抱負として「来年も優勝したい」、平岩明玲さん（東近江市立御園小６）＝小学六年女子四十キロ未満準優勝＝は「中学になっても一つでも勝てるようがんばりたい」、永喜拓海さん（大津市立北大路中学校三年）＝中学男子四十五キロ未満ベスト８賞＝は「来年は優勝に一歩でも近づきたい」、村田柊二さん（県立野洲高２）＝高校男子七十キロ未満優勝＝は「後輩を指導できるようになりたい」と語り、三日月知事は「ケガをしないように、目標を到達できるようがんばってください」と励ましていた。

