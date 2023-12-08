近江八幡市市展 入選作品決まる

＝市文化会館で11日まで展示 5部門に275点応募＝

市文化会館で開かれている第61回市展

◇近江八幡

「第六十一回近江八幡市美術展覧会」の応募作品の審査が行われ、特選、準特選、無鑑査奨励賞、ヤング奨励賞の各賞が決まった。

今回は、市内外から平面八十二点、立体十一点、工芸二十三点、書四十九点、写真百十点の合わせて二百七十五点の応募があり、うち審査対象となった二百四十一点について審査が行われ、特選および準特選それぞれ二十五点が選ばれた。無鑑査奨励賞は三点（対象十九点）、ヤング奨励賞は四点（同二十七点）が決まった。

表彰式は十一日午後二時から同会館オーケストラ練習室で行われる。同三時からは審査員または市展委員が、作品の見方や見どころを解説する。応募作品は十一日の午後四時まで市文化会館展示室で展示されている。

各部門の特選の入賞者は次の通り（敬称略）。



【特選】《平面》花房真理子（若葉町）肥後訓次（鷹飼町）伊藤愛（野洲市栄）栗賀憲雄（川原町）林佑香（友定町）小西美香（日野町村井）本田マチ子（安土町下豊浦）《立体》西尾郁美（守山市岡町）《工芸》宮川行雄（間之町）馬渕眞壽美（野洲市長島）上坂道博（同三上）市岡一（竜王町山中）《書》山田てる子（東近江市蛇溝町）井堀多美子（同市上大森町）園田かおり（同市山路町）米田武子（船木町）入谷由紀子（野洲市永原）《写真》中村みどり（東近江市中戸町）高田徳一（同市北清水）玉田美佐緒（土田町）伊藤汪次（若葉町）藤野直子（東近江市垣見町）大前岳雄（同市新宮町）田中邦男（池田本町）石井勝男（東近江市伊庭町）

