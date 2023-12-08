犯罪被害者週間　25日から

■平成28年11月18日(金)　第17657号

＝県が啓発と相談窓口の周知＝

◇県
　県は「犯罪被害者週間」である今月二十五日から十二月一日まで、街頭啓発やパネル展による被害者や家族、遺族が再び平穏に過ごせるよう配慮の重要性を訴えるとともに、相談窓口の周知に努める。
　街頭啓発は、今月二十五日朝、ＪＲ堅田駅頭（大津市）で実施する。パネル展は県庁本館サロンで十二月一日まで、犯罪被害者への理解と配慮、二次的被害の防止、相談窓口の紹介、支援センターに関する展示を行っている。
　相談窓口は、認定ＮＰО法人おうみ被害者支援センターが県から相談業務の委託を受けている。電話番号は、県犯罪被害者総合窓口（ＴＥＬ０７７―５２５―８１０３　いつかにっこり　はいおうみ）と犯罪被害者サポートテレホン（ＴＥＬ０７７―５２１―８３４１　心に一番　やさしい）。
　また、性暴力被害者の総合支援は、「性暴力被害者総合ケアワンストップびわ湖」（ＳＡＴＯＣＯ（サトコ））で、二十四時間ホットラインによる相談をはじめ、産婦人科医療や付添支援など、一つの窓口で途切れのない支援を実施している。
　二十四時間ホットラインはＴＥＬ０９０―２５９９（ニッコリキューキュー）―３１０５（サトコ）。Ｅメールは、satoco3105biwako@docomo.ne.jpsatoco3105biwako@gmail.comへ。


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