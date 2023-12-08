近畿自治体学会　地域創生講座

■平成28年11月9日(水)　第17649号

＝12日　能登川コミセン＝

◇東近江
　「近畿自治体学会フォーラム２０１６in滋賀　東近江市地域創生講座」（同学会実行委員、同学会主催）が十二日（午後二時〜五時）、能登川コミュニティセンターで開催される。
　「滋賀・東近江の活力・パワーの源と地域課題解決の妙案について」と題した基調講演をはじめ、各団体や施設による事例報告やパネルトークが開かれる。
　定員は先着百二十人。参加費五百円。申し込みと問い合わせは、東近江市まちづくり協働課（０７４８―24―５６２３）まで。


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