功績や実績をたたえる 東近江市 平成28年度表彰式

＝市政功労者表彰 37人、2団体 教育委員会表彰 60人、10団体＝

◇東近江

東近江市の平成二十八年度市政功労者表彰式と市教育委員会表彰式が三日、てんびんの里文化学習センターで開かれ、市政発展への多年の功績や、文化・スポーツ・教育での地域貢献や優秀な成績を収めるなどした九十七人と十二団体に、小椋正清市長と谷川裕一市教委委員長から、敬意と感謝の気持ちを込めた表彰状や感謝状が贈呈された。表彰状や感謝状の作成は、淡海書道文化専門学校（五個荘竜田町）の学生による。

受賞者を代表して小森幸三さんが、「身に余る光栄で、感無量です。心新たに、あすの東近江市のためいっそう精進し、ご恩に報いる所存です」と、謝辞を述べた。

受賞は次のみなさん。敬称略。

★市政功労者表彰★

《自治功労表彰》久田幸子・久田昌美（高木町）＝以上人権養護委員▽山田藤雄（八日市町）森稔之・辻和雄（市辺町）市田光司（八日市浜野町）中村康宏（東中野町）奥田吉行（沖野二丁目）菊井直治・西川健（沖野一丁目）村田良樹（今掘町）土田真也（五個荘小幡町）嶋澤徹也（瓜生津町）井上浩範（下羽田町）間宮聡司（聖和町）西澤洋樹（読合堂町）左近祐介（小今町）＝以上消防団員▽久保絹江（三津屋町）＝登録調査員

《自治功労感謝状》山本光代（能登川町）中島てる代（上羽田町）大澤明美（上平木町）岸本のり子・今井久美子（山上町）＝以上健康推進員▽小川一夫（妙法寺町）西浦静代（中小路町）福島完次（勝堂町）小澤隆（八日市町）＝以上登録調査員

《社会功労表彰》小森幸三（妙法寺町）八日市環境ボランティアの会▽石原徹夫（八日市松尾町）東近江ケーブルネットワーク株式会社▽橋本多藏（芝原町）玉緒地区まちづくり協議会▽河本かよ（宮川町）栄養士▽田附弘子（佐生町）能登川赤十字奉仕団▽小椋源右衞門（真鍮家文好 沖野一丁目）田井中一郎（桜川昇龍 山上町）＝以上江州音頭▽「奥村堤」の会（五個荘奥町）愛知川の堤防保全

《社会功労感謝状》川上喜久雄（政所町）奥永源寺振興協議会▽寺井晉（佐野町）能登川南小学校に児童用図書▽高田妙子（池田町）こども未来夢基金に多額の浄財寄附▽東近江市ゴルフ協会（市原野町）スポーツ用品や浄財寄附

★教育委員会表彰★

《功労賞》峯田昭義（佐生町）能登川地区体育協会▽木村豊子（五個荘石馬寺町）軟式野球連盟▽堀口豊司（八日市金屋二丁目）八日市地区体育協会▽山田美子（尻無町）給ｴ清隆（草津市）竹内基恭（宮荘町）＝以上八日市市サマービレッジ・東近江やまの子キャンプ実行委員会▽小田原健一（大津市）島田徹（近江八幡市）＝以上学校医▽大石和美（山上町）学校・幼稚園薬剤師▽南貴洋（八日市清水三丁目）幼稚園歯科医▽村上隆弘（八日市浜野町）学校・幼稚園歯科医▽石丸正運（大津市）宇佐美英機（栗東市）＝以上五個荘町歴史博物館・東近江市近江商人博物館運営委員▽小笠原好彦（大津市）土井通弘（岡山県岡山市）山岸常人（京都府城陽市）＝以上文化財保護審議会

《文化賞》浅居かおり（八日市清水三丁目）毛筆▽田邊紀美子（近江八幡市）笠松茉莉愛（五個荘北町屋町）＝以上剣道少年団研修会実践発表会▽高木優花（八日市本町）北川明代（愛荘町）岸田真弥（平田町）森田琴美（宮川町）＝以上バレエ▽山川武聖（東本町）ロボカップ▽京田祐樹（沖野四丁目）ロボコン▽Ｂｏｎｄｓ（横溝町）50Å＋（横溝町）聖徳中学校科学部ＡＴＫ（聖徳町）＝以上ロボカップジュニア▽五個荘中学校吹奏楽部（五個荘小幡町）吹奏楽コンクール

《スポーツ賞》飛川龍雅（神田町 滋賀学園高校）河内光起（小脇町 近畿大学）山川夏輝（小川町 日本大学）荻野海翔（佐野町 びわこ学院大学）加藤真央（山路町 守山高校）＝以上国体陸上▽清水奎吾（猪子町 光泉高校）国体テニス▽今若栞（山上町 八幡商業高校）国体ボート▽矢部凌将（能登川町 八幡工業高校）福永義己（乙女浜町 八幡工業高校）鶴田紳一郎（下中野町 日野高校）奥田侑眞（鈴町 日野高校）竹村文秀（鋳物師町 日野高校）＝以上国体レスリング▽伊藤友希（北花沢町 比叡山高校）国体柔道▽藤田政宏（平田町）齋藤理香子（近江八幡市 滋賀学園高校）林尚賢（宮川町 水口高校）＝以上国体ライフル射撃▽小梶孝行（中野町）国体カヌースプリント▽静千代枝（新出町）山川景子（五個荘竜田町）＝以上国体ゲートボール▽中川秀樹（佐野町）ビーチボール▽長瀬美紀（五個荘石塚町）ソフトテニス▽清水麻衣（豊郷町 びわこ学院大学）陸上▽千葉直輝（甲賀市 滋賀学園高校）安食加葉（垣見町 能登川中学）岸川明斗（宮川町 朝桜中学）＝以上陸上▽中日奈歩・伊藤莉菜（建部北町 滋賀学園高校）＝以上卓球▽安原太陽（布引台二丁目 船岡中学）草野佑輔（建部日吉町 聖徳中学）岩井星澄（東沖野二丁目 水口東中学）＝以上陸上▽野田彩凪（高木町 永源寺中学）水泳▽西人生（市子川原町 朝桜中学）体操▽林茉友子（宮川町 朝桜中学）高岡さやか（蒲生岡本町 朝桜中学）＝以上ソフトテニス▽脇眞澄（乙女浜町）身体障害者スポーツ大会フライングディスク▽滋賀愛東チーム（上中野町）全国ディスコン▽ＦＣジュニオール（沖野一丁目）チビリンピック小学生サッカー▽滋賀学園中学女子ソフトテニス部（建部北町）▽滋賀学園高校硬式野球部（建部北町）▽滋賀学園高校女子卓球部（建部北町）▽聖徳中学男子卓球部（聖徳町）