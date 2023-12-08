東近江市議会

＝議長 河並義一氏 副議長 鈴村重史氏＝

◇東近江

東近江市議会は先月三十一日に開いた臨時会で、任期満了に伴う役員改選を行った結果、新議長に河並義一議員（72）＝無所属＝、副議長に鈴村重史議員（66）＝無所属＝を、それぞれ選出した。また、市長から監査委員に竹内典子議員（63）＝公明党＝の選任案が提案され、同意した。任期は申し合せにより、同日から一年間。

河並氏は四期目（東近江市民クラブ代表）。議長、副議長をはじめ、議会運営委員長、総務常任委員長などを歴任。上二俣町。

鈴村氏は三期目（太陽クラブ代表）。副議長、総務常任副委員長、産業建設常任副委員長などを歴任。鯰江町。



