企画展「大津の浄土宗寺院新知恩院と乗念寺」

＝大津市歴史博物館＝

企画展のチラシ

◇大津

大津市歴史博物館（大津市）は今月二十七日まで、企画展「大津の浄土宗寺院 新知恩院と乗念寺」を開催している。

同市内には浄土宗寺院が多数あり、なかでも京都の知恩院が応仁の乱（一四六七〜七七）の時に疎開してできたという伊香立下在地町の新知恩院と、天正十六年（一五八八）に開創された同市京町の乗念寺は多くの寺宝が伝わることで知られる。

同展では、新知恩院と乗念寺に伝わる仏像、仏画、古文書百十八件を展示し、市内浄土宗寺院の歴史を紹介する。

一般八百円、高大生四百円、小中生二百円。月曜、四日、二十四日休館。問い合わせは同館（ＴＥＬ０７７―５２１―２１００）まで。

