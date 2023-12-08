小泉家ゆかりの地

＝11月5日のウォーク＝

◇東近江

近江商人博物館・中路融人記念館（東近江市五個荘竜田町）は、開催中の秋季企画展「小泉重助展」に関連した史跡探訪ウォーク「小泉家ゆかりの地を訪ねて」を十一月五日に開く。

午前十時にぷらざ三方よしを出発して、解説を聞きながら五個荘山本町の町並みや箕作城跡を巡る。解散は午後三時の予定。

箕作山（標高三百二十五メートル）を自力で登れる人、定員二十人。参加費百円。昼食、健康保険証など持参。

申し込みと問い合わせは、同館（０７４８―48―７１０１）まで。

