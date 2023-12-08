埼玉ダルクの辻本俊之氏迎え びわこダルク14周年フォーラム

＝11月19日、大津市北部地域文化センター＝

◇大津

薬物依存症民間回復施設の特定非営利活動法人・びわこダルク（大津市）は十一月十九日午後一時から、十四周年フォーラム「回復の権利」（滋賀県などの後援）を大津市北部地域文化センター（大津市堅田二丁目）で開く。

辻本俊之氏（ＮＰО法人埼玉ダルク代表）の基調講演「おまけの人生を生きる」に続き、薬物依存症からの回復と社会復帰をめざすダルクの創設者・近藤恒夫氏（日本ダルク）、茨城ダルク代表の岩井喜代仁氏（同）の講話、当事者と家族の体験談、びわこダルクの和太鼓演奏、バンド演奏が行われる。

辻本氏は、昭和三十三年滋賀県生まれ。十代の頃、薬物依存に陥り、治療法が分からないまま、平成七年東京地裁で懲役一年六か月、執行猶予三年の判決を受ける。その後、ダルクでプログラムを受ける。現在、埼玉薬物依存ネットワークの活動、薬物依存者の社会復帰への手助け、学校講演など、多忙な日々を送る。

無料。参加申込みと問い合わせは、びわこダルク（ＴＥＬ０７７―５２１―２９４４）へ。