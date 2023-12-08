モンゴル国立馬頭琴交響楽団
■平成28年10月28日(金) 第17639号
＝来月１日、公演＝
◇大津
モンゴル国立馬頭琴交響楽団が十一月一日、大津市民会館（大津市）で公演する。大津公演実行委員会（委員長・嘉田由紀子氏）の主催。草原を駆け抜けるような爽快な演奏のほか、大津児童合唱団との琵琶湖周航の歌スペシャルセッションも。前売三千円、当日三千五百円。問い合わせは大津公演サポーター事務局（０７７−５２７−８６６１）へ。
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